La potatura del lunedì, a L’Aquila la foto del giorno

L’AQUILA – È lunedì per tutti, anche per un autista aquilano che, senza accorgersene, ha trasportato una vite americana in giro per la città questa mattina.

Ha suscitato ilarità, tra i passanti in giro e tra gli automobilisti incontrati, la vite americana che pendeva dal finestrino di una Ford Fiesta bianca, in transito su via XX Settembre a L’Aquila.

Il signore, alla guida dell’automobile, probabilmente ha chiuso lo sportello della sua vettura senza rendersi conto del ramo incastrato all’interno. Risultato: un giro in auto originale, che ha fatto sorridere quanti, a differenza sua, se ne sono accorti osservando la vite svolazzare in aria.

L’automobilista si è poi fermato in fondo a via XX Settembre, forse per togliere il ramo o chissà per prendere un caffè. Un lunedì particolare finito dritto sui social.