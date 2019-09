Corrilaquila con Noi, dominio della Dante Alighieri

Corrilaquila con Noi: Staffetta delle Scuole Medie e Palio dei Quarti Aquilani. En plein della scuola media Dante Alighieri dell’Aquila. Tanti sorrisi per la Staffetta dell’Arcobaleno per studenti diversamente abili.

Corrilaquila con Noi. Sabato 28 settembre presso il campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare”, organizzata dall’Atletica L’Aquila, in collaborazione con il Club Atletico Centrale di Roma, si è svolta la 9^ Staffetta delle scuole medie di Miguel e Michela e la 4^ Staffetta dell’Arcobaleno, quest’ultima dedicata ai ragazzi diversamente abili.

Si è trattata della terza ed ultima giornata del Corrilaquila con Noi, dedicata appunto alle scuole medie, che sulla pista in di atletica leggera si sono sfidate in una staffetta 8×400 metri su pista. Cinque le scuole medie partecipanti: la Mazzini, la Patini, la Dante Alighieri dell’Aquila, la scuola media Barbara Micarelli e la Dante Alighieri di Paganica. En plein della scuola media Dante Alighieri dell’Aquila, che per il secondo anno consecutivo, si è aggiudica la 9^ Staffetta delle Scuole Medie di Miguel e Michela ed anche il Palio dei Quarti Aquilani, abbinato al quarto di Santa Maria Paganica, colore bianco. Al secondo posto la scuola media Dante Alighieri di Paganica, al terzo posto la media Patini, quarta la media Mazzini, quinta la scuola media Barbara Micarelli.

In contemporanea si è svolta la 4^ Staffetta dell’Arcobaleno, 4×100 metri su pista unificata, riservata agli studenti diversamente abili e loro partner. Cinque le squadre partecipanti divise in due batterie: la S.M. Mazzini, la S.M. Patini e tre squadre paralimpiche dell’Atletica L’Aquila del Progetto Atleticamenteinsieme. La 1^ batteria è stata vinta dalla scuola media Patini abbinata al quarto di San Marciano, mentre la 2^ batteria dall’Atletica L’Aquila abbinata al quarto di San Pietro. La cerimonia di premiazione, è stata presenziata dal delegato provinciale del Coni Point L’Aquila Luciano Perazza e da Valter Iannucci – CSI L’Aquila. Risultati e partecipanti dell’ 8^Staffetta delle Scuole Medie 8×400: 1^ classificata S.M. Dante Alighieri vincitrice anche del Palio dei Quarti: Joanne Pasqualone, Lorenzo Ciccone, Alex Ianni, Antonio Rosati, Sara Togna, Riccardo Antonetti, Luca Miconi, Lorenzo Villante,: 2^ classificata S.M. Dante Alighieri di Paganica: Elisa Rossi, Manuel Puopoli, Marcello Pasqua,Marco Fiori, Matteo Rubbo, Andrea Scipioni, Danilo Eugaro, Aurora Mancinella – 3^ classificata S.M. Patini: Cristal Colangelo, Riccardo Curtacci, Antonio Micantonio, Thomas Centi, Bianca Robu, Dario Giusti, Davide Madama, Davide Fusari – 4^ classificata S.M. Mazzini: Marica Antonacci, Alessandro Del Beato, Tommaso Esposito, Samuelel Speziale, Elena Incorvati, Christian Di Giglio, Daniele Tempesta, Davide Di Marzio – 5^ classificata S.M. Barbara Micarelli : Sofia Spera, Tommaso Iafrate, Aurora Feliciani, Giovanni Cocuzzi, Aurora Figurelli, Matteo Ghilarducci, Angelica Banfi, Davide Baldacci. Risultati del Palio dei Quarti Aquilani: 1^ S.M. D.Alighieri, quarto di Santa Maria Paganica/bianco, 2^ S.M. Patini, quarto di S. Marciano/giallo, 3^ S.M. Mazzini, quarto di San Pietro a Coppito /celeste, 4^S.M. Barbara Micarelli, quarto di Santa Giusta/verde. I partecipanti della 4^ Staffetta dell’Arcobaleno: 1^ batteria – 1^ cl. S.M. Patini: Madama Davide, Cordeschi Lorenzo, Marinelli Matteo, Giallonardo Simone – 2^ cl. Atletica L’Aquila sq. B Angelica Banfi, Giulio Alessandri, Aurora Feliciani, Mattia Curtacci. 2^ batteria – 1^ cl. Atletica L’Aquila sq. E Elisa Rossi, Pietro De Angelis, Andrea Scipioni, Giada Di Bonaventura – 2^ cl. Atletica l’Aquila sq. D Sara Togna, Robertino Di Staefano, Antoni Rosati, Federica Nardecchia – 3^ cl. S.M. Mazzini Nicolas Esposito,Giulia Arrigoni, Martina Tessari, Sofia Grimaldi. Premiati i partecipanti e le scuole con medaglie e coppe.