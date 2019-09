Anfrosina Berardi, verso la beatificazione della giovane di San Marco di Preturo

L’AQUILA – Passi in avanti per il processo di beatificazione di Anfrosina Berardi.

È stato presentato sabato 28 settembre, il volumetto sulla vita della giovane di Preturo, morta in concetto di santità, il 13 marzo del 1933 a Preturo, frazione del Comune dell’Aquila.

La presentazione è avvenuta durante l’assemblea diocesana presieduta dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, nei locali dell’Istituto Immacolata Concezione delle Suore “Ferrari” a San Gregorio (L’Aquila) e che ha visto come relatore don Francesco Cosentino, Officiale della Congregazione per il Clero, sul tema “Per una Chiesa in uscita, che testimonia il Vangelo”.

Ad annunciare l’avanzare dell’iter del processo di beatificazione il Postulatore padre Bernardo Mauri: “Mi hanno comunicato che nei primi mesi del 2020 si terrà il Processo peculiare dei Consultori Teologi per l’esame della Causa della Serva di Dio Anfrosina Berardi. Siamo agli ultimi passaggi per la Dichiarazione delle virtù eroiche della Serva di Dio, per cui diventerà Venerabile”.

La ristampa del libro, alle porte del primo centenario della nascita di Anfrosina che cadrà nel 2020, è stata curata dalla Editrice Vola in occasione del decimo anniversario del mensile dell’Arcidiocesi dell’Aquila, Vola, il cui primo numero venne pubblicato all’indomani del sisma, il 13 luglio 2009 e in vista del primo centenario della nascita di Anfrosina Berardi che cadrà il 6 dicembre 2020.

“La pubblicazione vuole essere innanzitutto un “grazie” agli abbonati e ai lettori che in questi dieci anni hanno apprezzato il mensile diocesano – ha scritto don Claudio Tracanna in una nota all’inizio della biografia di Anfrosina. Vuole essere pure uno strumento per far conoscere e apprezzare, ancor di più, la bella testimonianza di fede di questa giovane, innamorata di Cristo, che può essere annoverata tra i figli più belli della nostra Chiesa Aquilana, la cui storia è davvero ricca di uomini e donne che hanno dato una straordinaria testimonianza di santità. L’esempio di Anfrosina e di tanti altri autentici testimoni di Cristo – conclude don Tracanna – ci aiuti a ricordare sempre che il Signore, come scrive Papa Francesco, “ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente” (Gaudete et Exsultate,1)”.

Il libro sarà disponibile presso la libreria cattolica cittadina “San Massimo”.

Forte l’invito del Postulatore a conoscere la giovane “santa” aquilana: “Leggiamo con passione questa biografia – scrive padre Mauri – e impariamo ad amare Anfrosina. Se lo merita. Vogliamo poi ottenere la sua costante intercessione suoi nostri giovani, e grazie numerose per tutti”.