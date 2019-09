Seggiolini antiabbandono, ok dal Consiglio di Stato

Via libera ai seggiolini antiabbandono da parte della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

«La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha dato il via libera, con osservazioni, al parere richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo schema del proprio decreto “per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono” introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117». Lo rivela ilsole24ore.com, spiegando: «Tra le osservazioni, il Cds richiama l’attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018: “non è dato comprendere il motivo dell’apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell’art. 172 del Nuovo codice della strada impone l’obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l’obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni; andrebbe sicuramente rimossa l’incongruenza della disposizione legislativa».

Per questi dispositivi, il Comune dell’Aquila ha previsto degli incentivi per le famiglie.

Nel video, lo speciale sicurezza del Capoluogo.it sui seggiolini auto.