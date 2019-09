L’Aquila 1927: 2-0 alla Rosetana

Vittoria casalinga per L’Aquila 1927 contro la Rosetana: La Selva e Massaroni portano al team di mister Roberto Cappellacci i tre punti.

L’Aquila 1927 torna alla vittoria: contro la Rosetana bastano le reti di La Selva e Massaroni per ottenere i tre punti. Torna De Marco dopo la squalifica, assente per lo stesso motivo Di Benedetto.

16′ minuto, Rampini per La Selva, respinge l’estremo difensore avversario. 28′, De Marco per Maisto, sinistro deviato in angolo. Al 40′ ci provano gli ospiti: Spahiu calcia in porta, respinge Ranalletta, palla sui piedi di De Rosa che da ottima posizione spreca un’occasione tirando alto. Tre minuti dopo, arriva il vantaggio de L’Aquila: La Selva dai venti metri infila la palla in porta. Fine primo tempo, risultato parziale 1-0.

2′ della ripresa, grande chance per i padroni di casa: tiro a giro di Di Norcia, deviazione di Maisto verso la porta, Pirozzi riesce a tirare fuori la sfera con un miracolo. Quattro minuti dopo, ancora Di Norcia: rasoterra respinto in allungo dal portiere ospite. Nel secondo tempo, non molte azioni da annotare. Ma al 42′ arriva la rete del raddoppio: tiro d’esterno di Massaroni, con la complicità del portiere della Rosetana. Risultato finale, 2-0.

L’AQUILA 1927: Ranalletta, Campagna, Marchetti, Pizzola (27′ st Romano), Zanon, Di Francia, La Selva (35′ st Alfonsi), Rampini (45′ st Micantonio), Di Norcia, De Marco (31′ st Massaroni), Maisto. A disp.: Barbato, Santarelli, Mohammed, Carice, Morra. All. Roberto Cappellacci.

ROSETANA: Pirozzi, Pedicone, Cicchetti, Mauti, Ciminà, Rometta, Spahiu (33′ st Malavolta), Paesano (12′ st Perini), De Lazzari (12′ st Di Donato), Pavone (27′ st Cuomo), De Rosa. A disp.: Di Raimondo, Belfiore, D’Andrea. All. Sonnino Barnabei.

ARBITRO: Mario Leone (Avezzano).

ASSISTENTI: Diego Carnevale (Avezzano), Andrea Mongelli (Chieti).

AMMONITI: Cicchetti, Mauti, Ciminà.