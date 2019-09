Avezzano Calcio, con la Jesina la prima vittoria stagionale

Avezzano Calcio-Jesina, quinta di campionato baciata dal primo successo in campionato e battesimo ufficiale del nuovo assetto societario.

Il mattino ha l’oro in bocca per l’Avezzano Calcio: stretta di mano di significativa rilevanza tra Luciano D’Alessandro e Vincenzo Serraiocco, a sigillare il patto di intenti tra le parti. Serraiocco entra a far parte della famiglia di via Ferarra. Rimandati a dopo la gara i dettagli sul closing.

Jesina in total red a fare la guerra ad un’Avezzano orfana di Antonio Mecomonaco, esonerato appena giovedì. In panchina il tecnico della Juniores, Alessandro Vaccaro, costretto a fare a meno di Chicco Fanti, uscito di scena tra le polemiche poche ore dopo il licenziamento dell’allenatore.

Il primo brivido è per l’Avezzano. Errico trova il corridoio dai venti metri e tenta un rasoterra di precisione sul palo alla destra di Alonzi. Sfera di pochissimo oltre il legno. Al 18’ calcio di punizione velenoso dai venticinque metri per gli ospiti. Villanova a calciare, conclusione facile preda di Alonzi. I ritmi calano e la fase centrale di gara non riserva alcuna emozione. Per vedere qualcosa dobbiamo volare al minuto 38, quando finalmente l’Avezzano si fa vedere dalle parti di Anconetano. Bel traversone dalla destra a trovare in area Gaeta, appostato all’altezza del secondo palo. L’attaccante prova a controllare la sfera ma tarda l’aggancio e il portiere avversario interviene bloccando la palla. Il primo tempo scivola via senza troppe occasioni. Parziale a reti bianche, fotocopia fedele di quanto visto sul terreno di gioco.

La ripresa si apre col sussulto degli spalti di casa; rete divorata da Franchi che, all’altezza del dischetto, calcia alto sopra la traversa. Al 4’ è Paialunga ad impensierire Alonzi: botta di potenza dal limite, sfera di poco sopra lo specchio.

La gara si sblocca al 9’: palla di Gaeta a tagliare il campo per Franchi, che se ne va sullo scatto e arriva in area palla al piede. Sull’uscita di Anconetano, scarica un rasoterra piazzato che si infila alle spalle dell’impotente portiere marchigiano per l’1-0 casalingo a far esplodere il Dei Marsi.

La reazione della Jesina non c’è. Manuelli prova a cambiare qualcosa: girandola di cambi a dare maggior peso all’attacco avversario. Sul piano del gioco cambierà poco e sarà ancora l’Avezzano ad andare vicino al raddoppio. Al 35’ buono l’inserimento di Di Giacomo, che dal fondo serve centralmente Puglielli, appena entrato. Bella palla tesa a tagliare l’area piccola, la scelta di tempo del numero 20 biancoverde, però, non è delle migliori e la sfera viene allontanata dalla retroguardia di casa. Al 42’ Gaeta fa tutto da solo, si intrufola tra le linee biancorosse e conclude col mancino cercando di piazzarla sul palo lontano. Anconetano c’è. L’assistente segnala quattro minuti di recupero, duecentoquaranta secondi al primo successo stagionale dei ragazzi del Dei Marsi. Gestione controllata del finale, al triplice fischio di Esposito della sezione di Napoli la festa bianco verde sarà vera.

Tre punti a far classifica al culmine di una settimana turbolenta. La scossa voluta dalla società c’è stata, ora bisognerà quadrare la squadra e ripartire dalla prestazione di oggi per dare seguito all’atteggiamento visto sul campo. Nel frattempo saremo in attesa di capire chi siederà sulla panchina avezzanese, e la presenza di Alessandro Del Grosso sugli spalti è un segnale più che chiarificatore.

AVEZZANO-JESINA 1-0 (0-0)

AVEZZANO: Alonzi, Di Gianfelice (43’ st Ranalli), Di Giacomo, Traditi, Brunetti, Magri, Franchi, Kras, Gaeta, De Angelis (28’ st Puglielli R.), Cancelli (11’ st Diop). A DISPOSIZIONE: Chicarella, Laguzzi, Siragusa, Micocci, Quatrana, Puglielli J.. ALLENATORE: Alessandro Vaccaro.

JESINA: Anconetani, Moricoli (20’ st Tomassini), Ciurlanti, Errico, De Lucia, Marini, Paialunga (24’ st Barchiesi), Ballardini (28’ st De Rose), Cruz, Villanova, Damiano. A DISPOSIZIONE: Santarelli, Nacciarriti, Di Gennaro, Maggioli, Telloni, Verruschi. ALLENATORE: Omar Manuelli.

AMMONITI: 10’ pt Marini (J), 35’ pt Ballardini (J), 19’ st De Angelis (A)

ARBITRO: Carlo Esposito della sezione di Napoli. ASSISTENTI: Pasquale Minichiello di Ariano Irpino e Francesco Longobardi di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 9’ st Franchi (A)