Vigili del fuoco volontari, nuovo distaccamento a Carsoli

L’AQUILA – Aperto il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Carsoli.

Dal 27 settembre è operativo il nuovo distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Carsoli, in provincia dell’Aquila, istituito con decreto firmato lo scorso mese di luglio, che assicurerà i servizi di soccorso nei territori dei comuni di Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte e delle zone limitrofe.

Il personale volontario in organico al Distaccamento è costituito per ora da sedici Vigili volontari che opereranno presso la sede dell’Ex Mael messa a disposizione dal comune di Carsoli che avrà in carico i mezzi di soccorso messi a disposizione dal Comando provinciale dell’Aquila costituiti da un Eurofire, un Defender con modulo antincendio e un’autovettura.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, per il saluto ai ragazzi che iniziavano questa impegnativa avventura presso la nuova sede erano presenti, tra gli altri, il Comandante provinciale Mauro Malizia, il sindaco di Carsoli Velia Nazzaro, i sindaci dei comuni limitrofi di Pereto, Oricola, Rocca di Botte, il delegato Regionale dei Vigili del fuoco Volontari Cristian Salutari.

Il Comandante provinciale, nell’augurare un buon inizio al personale volontario, ha assicurato ogni sostegno alla nuova sede, auspicando la migliore sinergia con ogni struttura del Comando. I sindaci hanno sottolineato l’importanza della presenza di un presidio di Vigili del fuoco in un territorio come quello della Piana del Cavaliere, attraversato da importanti arterie stradali e autostradali, con una complessa orografia, con presenza importanti insediamenti industriali, e soprattutto, la distanza da altre sedi permanenti dei Vigili del fuoco. Non sono mancati sinceri sentimenti di gratitudine alle donne e agli uomini dei Vigili del fuoco che ha speso, a ogni suo livello, le migliori energie per rendere possibile l’importante risultato.