Tanti auguri Armando, 85 anni di sogni tra i monti

85anni fa nasceva Armando Di Cesare, conosciuto da tutti come il pastore di Civita D’Antino.

Tanti auguri Armando, una vita piena di fatiche e duro lavoro, ma sempre con il sorriso sul volto. Lo stesso sorriso che, dall’addio alle ultime pecore rimaste, si è spento un po’, ma che è pronto a riaccendersi accanto a tutti quelli che gli vogliono bene.

Oggi Armando spegnerà 85 candeline: una per ogni sorriso, lasciato tra i monti incantati di Civita D’Antino, un’altra per ogni formaggio, lavorato dalle sue mani esperte, un’altra ancora per ogni gioia che la vita ha deciso di regalargli. Le più grandi portano il nome dei suoi quattro figli e dei suoi sei nipoti.

È con la sua grande famiglia che Armando – o “zi’ Armà” come l’intero paese lo saluta tutti i giorni – festeggerà il traguardo di una vita ricca, ancora piena di sorprese dietro l’angolo. Armando, intanto, continua a sorridere, dispensando, qua e là, qualche proverbio degli antichi e tantissimi consigli da nonno saggio.

Nel cuore, suo e di chiunque altro, sarà per sempre il custode del gregge, pur zoppicando un pò. Accompagnato dal suo fedele bastone.

Buon compleanno Armando!