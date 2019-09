Scuola, il girone degli automobilisti

L’AQUILA – Non solo centro storico, problemi di traffico e parcheggi anche a scuola.

Il nuovo anno scolastico è iniziato tra vecchi e nuovi problemi, come segnala una mamma a #dilloalcapoluogo, in riferimento al caos del traffico a scuola.

In particolare, presso la scuola media “Dante Alighieri”, «macchine in seconda e terza fila che spesso si mettono anche davanti l’ingresso, bloccando così le auto che stanno già dentro. Dall’altro ingresso, quello dal Torrione, attualmente è presente anche un restringimento di carreggiata che rende difficili le manovre per riprendere i bambini». Il problema, per la mamma che ha scritto a #dilloalcapoluogo, è relativo agli spazi, giudicati troppo esigui, rispetto al numero di bambini, insegnanti e personale della scuola.