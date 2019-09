Movida violenta, controlli interforze

L’AQUILA – Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza in campo per la sicurezza della movida in centro storico.

Servizio interforze con impiego coordinato di personale, in uniforme e in abiti civili, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a L’Aquila, a presidio della sicurezza del centro storico, soprattutto nel week end.

L’attività è stata messa in campo nell’ambito delle misure stabilite in sede di Tavolo Tecnico istituito presso la Questura, volte a prevenire e contrastare fenomeni aventi rilevanza per l’ordine e la sicurezza pubblica oltre che a monitorare l’osservanza delle normative di settore da parte degli esercizi pubblici.

Tra gli ultimi episodi registrati, la maxi rissa culminata con l’accoltellamento di un minorenne di origini albanesi.

I controlli sono iniziati nella serata di giovedì, con prosecuzione oltre la mezzanotte: nel corso dell’attività sono state selettivamente identificate 22 persone e controllati 6 automezzi. Sono state inoltre effettuate accurate verifiche a 3 locali pubblici.

Le attività di controllo del centro storico proseguiranno per tutto il weekend.