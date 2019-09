Gollum Climbing Academy, Francesco Marchionni vince la prova Boulder

Trofeo Coni 2019, il campioncino “made in Gollum” Francesco Marchionni si aggiudica la prova Boulder.

Con un difficilissimo blocco, Francesco Marchionni, già Campione italiano giovanile 2018 (lead) si aggiudica la prova Boulder del Trofeo Coni 2019. Prestazione ancora più eccezionale se si considera l’età del campioncino “made in Gollum”, dodici anni da poco compiuti e quindi tra i più piccoli in competizione. Oltre 3500 atleti a rappresentare la categoria Under 14 di tutte le discipline olimpiche.

Mattia Salvatore quarto ad un soffio dal podio (per una zona) e Maria Del Duca sesta, dicono tutto della bravura e della tecnica dimostrata dai giovanissimi atleti Gollum Climbing Academy, guidati in questa lunghissima trasferta di Crotone da Franco Salvatore.