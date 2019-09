Alessia, A un passo dalla luna

SAN MARTINO D’OCRE – A un passo dalla luna, i libro di Alessia Montanaro e Luca Fattore in ricordo di Alessia Di Pasquale.

Prima di quel tragico 6 aprile 2009 giocavano nella stessa squadra di pallavolo, ragazze come tante, con il sorriso sulle labbra e il futuro negli occhi. Poi quel tragico terremoto, che ha diviso i destini di tante persone, come quello di Alessia Di Pasquale, rimasta sotto le macerie del sisma. In suo ricordo a dieci anni dal sisma, il libro dell’amica di tante sfide di pallavolo, Alessia Montanaro, dal titolo A un passo dalla luna, arricchito dalle illustrazioni di Luca Fattore: «É la storia di una bambina – ha spiegato l’autrice – attraverso cui abbiamo voluto ricordare Alessia Di Pasquale, la nostra compagna di pallavolo del San Martino scomparsa nel terremoto 2009. Abbiamo deciso di realizzare questo album illustrato dedicato ai bambini, per sottolineare l’importanza del ricordo».

Oggi 28 settembre, la Polisportiva San Martino presenta il volume alle 16,30, presso il complesso “La pigia” di San Martino d’Ocre.

Altro appuntaento con A un passo dalla luna anche nell’ambito del Festival della cultura per ragazzi, Liber L’Aquila, il prossimo 3 ottobre.