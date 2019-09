Santa Maria Paganica, si festeggia la Beata Vergine del Rosario

Domenica 6 ottobre 2019 la Parrocchia di Santa Maria Paganica celebrerà come tradizione la Solennità della Beata Vergine del Rosario.

Purtroppo, a 10 anni dal terremoto, la chiesa parrocchiale versa ancora in uno stato di totale abbandono, pertanto, come avvenuto negli anni precedenti, le funzioni religiose si svolgeranno nel monastero agostiniano di Sant’Amico, sito nell’omonima via, che ospita il

bellissimo Trittico della Madonna con Bambino con San Domenico e Santa Caterina, recuperato tra le macerie della chiesa di Santa Maria Paganica, e restaurato grazie al contributo del Gruppo Jemo ‘nnanzi e degli amici fuoristradisti della Città di La Spezia.

Inizierà la novena di preparazione, venerdì 27 settembre alle ore 18 con la recita del Rosario e alle ore 18:30 con la celebrazione Ecauristica dove si alterneranno tanti sacerdoti della Diocesi.

In particolare il giorno 2 ottobre, in occasione della Memoria degli Angeli Custodi, ci sarà la benedizione dei bambini e l’affidamento all’Angelo Custode. Domenica 29 settembre alle ore 18:30 celebrerà l’Arcivescovo dell’Aquila Mons. Petrocchi

Il programma delle principali funzioni religiose di domenica 6 ottobre, giorno della festa: alle ore 11:00, Santa Messa e recita della Supplica alla Regina del Rosario; alle ore 17:00 solenne processione per le vie della parrocchia e a seguire, alle ore 18:00, Santa Messa, animata dal Coro Diocesano Giovanile, diretto dal M° Davide Castellano.