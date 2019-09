Poste Italiane in centro, chiusura al traffico di corso Vittorio Emanuele

Apertura degli uffici di Poste Italiane in centro storico, chiusura al traffico di corso Vittorio Emanuele

Il comando di polizia municipale dell’Aquila rende noto che lunedì 30 settembre, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici di Poste Italiane in centro storico, dall’una di notte fino alle 14 saranno vietate la circolazione e la sosta lungo corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso con via Tre Marie e via Sallustio.

L’ordinanza è pubblicata in questa pagina