La Fontana Luminosa si tinge di rosa per la prevenzione

Martedì 1 ottobre la Fontana luminosa dell’Aquila sarà illuminata di rosa.

Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi, precisando che, in questo modo, il Comune capoluogo d’Abruzzo manifesterà la sua adesione alla campagna “Nastro Rosa”, organizzata dall’Airc (Fondazione per la ricerca sul cancro) insieme con l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci).

Una campagna per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica nella lotta al tumore al seno.

Gli organizzatori ricordano che ogni anno oltre 52.300 donne sono colpite da questa neoplasia, ma grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è dell’87%. Ma, spiegano ancora gli Airc e Anci, ciò non basta. C’è la necessità dell’impegno di tutti per poter curare tutte le donne e per sensibilizzare la gente.