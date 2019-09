Tre giorni di competizione, preceduti da mesi di preparazione hanno permesso al 9° Reggimento della Brigata Alpina Taurinense di aggiudicarsi il Trofeo “Comandante delle Truppe Alpine”.

Presso la base addestrativa “Caccia Dominioni” di Salorno (BZ) supportati dal 2° rgt. g. gua. i plotoni delle brigate Julia e Taurinense si sono sfidati in prove militari.

Il CAGSM “Circuito Addestrativo Ginnico Sportivo Militare”, la marcia zavorrata, il lancio di bomba a mano inerte e tiri con l’arma in dotazione oltre che il trasporto del tronco e l’arrampicata e discesa in doppia: ogni componente del plotone ha risalito una parete artificiale, assicurato dall’alto, e poi sceso in corda doppia, senza soluzione di continuità.

I genieri del 2° accanto ai cavalieri del Nizza 1°, che si sono aggiudicati il secondo posto, agli alpini dell’8° e ai vincitori si sono dati battaglia anche nella risalita di corde fisse, dove ogni componente del plotone è risalito da un piano inclinato, utilizzando due bloccanti (maniglie jumar) su due corde fisse.

Una serie di prove tra la disciplina sportiva e la tecnica militare volte a migliorare,nel mantenimento dell’efficienza fisica, la preparazione e l’addestramento militare.

Il Comandante delle Truppe Alpine ha premiato i vincitori, soddisfatto comunque del risultato globale più importante della singola performance. “Dobbiamo sfruttare ogni possibilità per addestrarci e migliorare, siamo impegnati in tante attività da strade sicure all’approntamento per le missioni all’estero, questa è stata un’occasione, ottimamente sfruttata, per addestrarci e confrontare tra i diversi reparti le singole capacità. Complimenti a tutti, a chi ha vinto e a chi ha dato il massimo”.