L’AQUILA – Chiuso il Ridotto del Teatro comunale a L’Aquila, in seguito a una diffida arrivata da Vigili del Fuoco e Prefettura.

La chiusura della struttura, giunta da qualche settimana senza fornire notizie ufficiali, causa l’assenza di spazi da destinare a manifestazioni ed eventi culturali, in virtù dell’impossibilità dell’utilizzo dell‘Auditorium della Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza, sempre causa diffida.

A ciò si aggiunge – riporta il quotidiano Il Centro – che a breve chiuderà anche l’Auditorium del Parco del Castello, progettato da Renzo Piano, per i lavori di adeguamento. È questione di settimane. In questo caso specifico è il Comune che sta decidendo la data per la chiusura, per non lasciare la città priva di spazi culturali.

Chiuso il Ridotto del Teatro comunale, la diffida

La diffida è giunta in Comune da parte dei Vigili del Fuoco e della Prefettura per la mancanza della documentazione, la Scia, ovvero Segnalazione certificata di inizio attività, che il Comune avrebbe dovuto presentare all’inizio dei lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico, dopo il sisma del 2009. Allora alla guida del Comune c’era l’amministrazione Cialente. Scia che, però, non è mai stata presentata. Neppure ad oggi, a due anni di giunta Biondi.

Le difficoltà, sembra, deriverebbero dalla rielaborazione della documentazione integrale, in quanto l’impresa che ha eseguito i lavori ha attualmente un contenzioso aperto con l’amministrazione Cialente. Stando così le cose appaiono, allora, a rischio le aperture della stagione Barattelli e della Sinfonica, entrambe previste per il mese di ottobre.