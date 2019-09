Cagnano Amiterno, disservizi agli uffici comunali

CAGNANO AMITERNO – Disservizi e disagi per i cittadini che si recano negli uffici comunali di Cagnano Amiterno. Monta la protesta.

“Ci facciamo portavoce delle lamentele dei cittadini per i disservizi che quotidianamente riscontrano presso gli uffici comunali a causa della mancanza cronica di personale”, scrivono i consiglieri di minoranza del comune di Cagnano Amiterno, Lattanzi Vittorio, Di Cesare Michele e Lattanzi Virgilio.

“Il comune ad oggi dispone di un solo dipendente, che è il ragioniere. Ci chiediamo perché la dipendente che era stata assunta per concorso, con contratto a tempo indeterminato, per portare avanti il lavoro di anagrafe e protocollo, con una incomprensibile delibera di giunta (n° 11 del 07/02/2019, dove tra l’altro non era riportato nome e cognome, ma solo le iniziali della dipendente stessa) veniva trasferita presso la Regione Abruzzo, considerando oltretutto che il tecnico comunale era già andato a lavorare in altro comune e che il vigile urbano era prossimo alla pensione, lasciando di fatto il Comune con un solo dipendente all’attivo. Quanto sopra non poteva che creare le varie problematiche che oggi i cittadini di questo comune subiscono”.

“Da premettere – continuano i consiglieri d’opposizione – che per la dipendente in questione era già stata fatta analoga richiesta alla precedente amministrazione, che proprio per la necessità di assicurare il servizio ai cittadini, era stata negata. Speriamo che il sindaco dia quanto prima una spiegazione ai cittadini sui motivi di questa non condivisibile decisione, considerato che a noi consiglieri non l’ha mai voluta dare. Pertanto sollecitiamo ancora una volta il sindaco a voler risolvere quanto sopra evidenziato”, concludono.