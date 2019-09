DILLO AL CAPOLUOGO

Via Colle Sapone, ingorghi infernali e lavori mai iniziati

In via Colle Sapone staziona una rete di protezione che restringe la carreggiata con dei cartelli che avvisano dell’ostacolo e indicano lavori in corso. Lavori mai iniziati. Tutto ciò in uno degli snodi più cruciali della città per l'entrata e l'uscita delle scuole.