Teatro Zeta, si alza il sipario sulla nuova stagione

Il Teatro Zeta dell’Aquila presenta la nuova stagione tra spettacoli, cinema, corsi e laboratori.

Il Teatro Zeta ha svelato il programma di quest’anno in un evento aperto alla cittadinanza, un Open day che è stato occasione anche per festeggiare i primi 20 anni di attività della compagnia sul territorio.

Venti anni che hanno attraversato anche il problema del terremoto del 2009, lo spopolamento, la delocalizzazione: ma quella di ieri era una giornata di festa, dedicata alla cultura e al teatro come veicolo “di cose belle”, tra bollicine e pasticcini e anche un piccolo concerto del gruppo polistrumentista Vitinicola.

Il Teatro Zeta si trova a Monticchio, fondato e diretto da Manuele Morgese, poliedrico attore e regista nato a Napoli ma “ormai sposato con L’Aquila”, come affermato al microfono del Capoluogo.it.

La struttura ha una capienza di circa 200 posti, con un bar e parcheggio e si trova di fronte l’ex cinema Garden.

La presentazione della stagione è avvenuta davanti a un pubblico variegato e nutrito, fatto anche di tanti giovanissimi curiosi, che hanno deciso di iscriversi ai corsi in programma.

“Volo libero” è il nome scelto per il teatro per adulti, mentre “Papaveri e papere”, dalla nota canzone di Nilla Pizzi, è il cartellone dedicato ai più piccoli.

Sempre per i più piccoli anche la rassegna di teatro figurativo, con i Pupi italici di Girolamo Botta, che andranno in scena da gennaio.

La stagione teatrale del Teatro Zeta prenderà ufficialmente il via il 31 ottobre con “Riccardo III” portato in scena dalla Compagnia Galleria Toledo di Napoli, per la stagione di teatro sperimentale Volo Libero, mentre il 17 novembre inizia la stagione di teatro per famiglie con “Sirenetta e il principe gentile” con la Compagnia Teatro Instabile di Paulilatino (Oristano).

Tra i protagonisti della stagione di prosa “Volo libero” Vanessa Gravina, Livio Galassi, Fabrizio Bosso, Gennadi Bogdanov, Laura Angiulli, Alessandra D’Elia, Corrado Accordino, Stefano Sabelli, Giammarco Saurino, Francesco Laruffa, Silvio Peroni, Lelio Lecis, lo stesso Morgese e tanti altri.

Il 17 novembre prenderà il via anche la stagione teatrale per bambini, con le marionette del Fil’armonico di Agostino Cacciabue, con le avventure della Sirenetta, di Pinocchio e Cappuccetto rosso, di Peter Pan e del Principe e la rondine.

Al Teatro Zeta previsti corsi di teatro per bambini, per ragazzi, per adulti, per aspiranti attori. E poi accademia d’arte drammatica con scuola per professionisti e nuovi corsi di dizione, tutti tenuti da professionisti del settore con esperienza provata.

“Nonostante le ferite del terremoto in questa città c’è tanta bellezza – ha detto Morgese – e noi siamo ancora qui, decisi ad andare avanti, stando vicini alle fasce più deboli, nonostante la grande crisi di identità intorno a noi. Certo si fa sempre più faticoso, ma noi siamo una bella squadra e non ci fermiamo!”.

Ci saranno tante iniziative interessanti, soprattutto per la gioia dei più piccoli: una festa per Halloween o la casetta di Babbo Natale durante le feste, “insomma quante più cose possibili per avvicinare al nostro mondo tutte le fasce d’età”.

Le difficoltà a cui Morgese si riferisce sono ad esempio la mancanza di fondi adeguati per l’arte che fino a qualche anno fa consentivano di andare avanti con le borse di studio per i corsi di teatro che invece adesso sono a pagamento.

“Volo libero è una creatura che cresce e va avanti, prima del terremoto eravamo al teatro Sant’Agostino, adesso c’è ancora la struttura di Monticchio, che ci accoglie sempre e ci fa sentire a casa, tanto che stiamo cercando di migliorarla con un nuovo ingresso”, spiega ancora.

A “battezzare” questo nuovo inizio di stagione anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha ricordato come il Teatro Zeta sia stato riconosciuto anche a livello ministeriale e grazie ai fondi del Por Fesr come, “una realtà di cultura importante nel nostro patrimonio nazionale”.

“Hanno mantenuto negli anni la loro presenza seppur delocalizzati in una situazione periferica rispetto alla città, con programmi ed eventi sempre di livello. È importante che ci siano queste realtà soprattutto in un luogo come L’Aquila che sta riscoprendo sempre di più la sua vocazione alla socialità. È stata una grande estate e ora anche con il teatro dobbiamo essere bravi a saper trasferire l’interesse per la vita comunitaria durante tutto l’anno”, ha sottolineato il sindaco.

Il corpo docente della scuola per attori professionisti e dei corsi di recitazione cinema e teatro è composto da: Manuele Morgese, Rosanna Narducci, Andrea Tufo, Livio Galassi, Manuele Morgese, Daniele Irto, Massimiliano Cuterra, Giuseppe Tandoi, Giuseppe Manfridi, Rolando Macrini, Piercesare Stagni, Vanni Biordi.

Informazioni ai numeri 0862-67335, 0862-404604, 329-7488830 o su teatrozeta.it.

Questo il programma della stagione teatrale

STAGIONE VOLO LIBERO

31 ottobre 2019

Compagnia Galleria Toledo – Napoli

RICCARDO III Invito a corte da W. Shakespeare

Con G. Battaglia, A. D’Elia, L. Dell’Aglio

Drammaturgia e regia Laura Angiulli

7 novembre 2019

Compagnia Kora Teatro – Roma

CI VEDIAMO ALL’ALBA di Z. Harris

con F. Ciocchetti, S. Putignano

Regia Silvio Peroni

13 novembre 2019

Compagnia Kora Teatro – Roma

BOLLE DI SAPONE di L. Collalti

con D. Paoloni, G. Capraro

Regia Lorenzo Collalti

28 novembre 2019

Compagnia Microteatro – Perugia

A DUE PASSI di G.N. Bogdanov

con M. Bulgarelli, C. Massimo Paternò, T. Ruffoni

Regia Gennadi N. Bogdanov

5 dicembre 2019

Compagnia Teatro del Loto – Ferrazzano (CB)

MOBY DICK La Bestia Dentro di H. Melville

con S. Sabelli, G. Saurino, G. Spedino

Regia Davide Sacco

12 dicembre 2019

Compagnia TeatroZeta – L’Aquila

FAVOLE DI NATALE di G. D’Annunzio e altri

con Vanessa Gravina e Manuele Morgese

Regia di Livio Galassi

7 febbraio 2020

Compagnia La Danza Immobile – Milano

MUNCH Autoritratto su carne di C. Accordino

Diretto e interpretato da Corrado Accordino

12 marzo 2020

Compagnia Teatro Scientifico – Verona

Oggi è OTELLO da W. Shakespeare

Diretto e interpretato da I. Caserta e F. Laruffa

19 marzo 2020

Compagnia Noveteatro – Reggio Emilia

VUOTI D’AMORE di Lolli – Tesauri

Diretto e interpretato da E. Lolli e G. Tesauri

9 aprile 2020

Compagnia Akròama Teatro – Cagliari

LA SIGNORINA JULIE di A. Strindberg

con J. Pirchl, G.A. Vinci, E. Carta

Regia Lelio Lecis

FUORI STAGIONE

(Stagione Barattelli – convenzione Volo Libero)

27 gennaio 2020 Auditorium del Castello

Compagnia TeatroZeta – L’Aquila

Cronache dalla SHOAH

Filastrocche della nera luce di G. Manfridi

con Manuele Morgese

Musiche dal vivo: Fabrizio Bosso (tromba)

e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte)

Regia Livio Galassi

LA STAGIONE PER RAGAZZI

17 novembre 2019

Compagnia Teatro Instabile – Paulilatino (Oristano)

SIRENETTA e il principe gentile di H. C. Andersen

con cast in via di definizione

Testo e Regia Aldo Sicurella

1 dicembre 2019

Compagnia TeatroZeta – L’Aquila

Il fantastico mondo di PINOCCHIO di C. Collodi con M. E. Barontini

Drammaturgia e regia di Maria Elisa Barontini

15 dicembre 2019

Compagnia TeatroZeta – L’Aquila/Tages (Cagliari)

IL FIL’ARMONICO

Con le Marionette a filo

di Agostino Cacciabue

22 dicembre 2019

Compagnia Seven Cult – Tor Bella Monaca- Roma

Chi ha incastrato BABBO NATALE di A. Viccaro

con M.Prosperini,M.Rizzi,L.Caputo,R.Gentili,A.Viccaro

12 gennaio 2020

Compagnia TeatroZeta – L’Aquila

In Viaggio con PETER PAN di J. M. Barrie

Diretto Interpretato da Maria E.Barontini

19 gennaio 2020

Compagnia Microteatro Terra Marique – Perugia

IL SEGRETO DEL BOSCO di C.M. Paternò

con L. L. Dujsikova, C.M. Paternò

Regia Claudio Massimo Paternò

23 febbraio 2020

Compagnia TeatroZeta – L’Aquila

CAPPUCCETTO ROSSO tutto da ridere

con cast in via di definizione

Drammaturgia e regia di Manuele Morgese

15 marzo 2020

Compagnia Florian Metateatro – Pescara

IL PRINCIPE E LA RONDINE

con E. De Piccoli, O. Strizzi

Drammaturgia e regia Flavia Valoppi

FUORI STAGIONE

8 DICEMBRE 2019

Compagnia TeatroZeta – L’Aquila

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

Replica il 15, 22 e 29 dicembre

Da un’idea di Manuele Morgese

SPECIALI EVENTI

31 ottobre 2019 FESTA DI HALLOWEN

25 febbraio 2020 FESTA DI CARNEVALE

Biglietto unico € 5 adulti € 3 bambini