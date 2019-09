Tanti auguri ad Alice!

Buon compleanno, Alice!

Per festeggiarla a dovere e farla sentire nel suo, ci vorrebbe un bel coro da stadio e un adrenalinico “tanti auguri, Alice” cantato dagli spalti.

Chissà che non accada davvero all’inviata sportiva de Il Capoluogo tra un’intervista e l’altra…

La redazione e i colleghi intanto augurano buon compleanno ad Alice Pagliaroli, con la speranza che questa candelina in più la faccia diventare ancora più frizzante e colorata!

Il calciatore ed allenatore Dario Hübner affermò che «Quando non ci sono le telecamere il calcio è ostico, maschile. Giochi su terreni assurdi e ti cambi in spogliatoi dove i dirigenti avversari lasciano apposta il riscaldamento acceso a giugno, per sfiancarti. Ti alleni tre volte a settimana e la domenica metti i soldi della benzina, per far la trasferta.»

E allora, Alice, continua a portare le telecamere di Bzona sui campi, così il calcio sarà un po’ meno maschile, un po’ più glamorous e un po’ più divertente con il tuo sorriso e la tua professionalità! Auguri!