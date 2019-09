Street Food a L’Aquila per la Festa della Montagna

“Street Food Time – Mountain Edition” Festival dello street food di qualità torna alla Villa Comunale a L’Aquila.

Dal 4 al 6 ottobre in occasione della Festa della Montagna “Street Food Time” tornerà a L’Aquila alla Villa Comunale dalle ore 11:00 alle ore 24:00

“Street Food Time” per questa edizione porterà in città 17 food truck provenienti da ogni regione d’Italia e 5 birrifici artigianali che proporranno ben 80 tipologie di cibi diversi e 50 birre artigianali differenti per soddisfare le esigenze culinarie più disparate dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi.

I fornelli si accenderanno alle 11,00 del 4 e si spegneranno a tarda notte.

Apette, roulotte degli anni ‘60 e camioncini vintage daranno vita a tre giornate davvero gourmet durante le quali l’Italia culinaria si incontrerà all’Aquila per deliziare tutti i palati, anche i più esigenti.

L’area del festival sarà la patria del cibo di qualità in cui gli alimenti della tradizione culinaria italiana saranno proposti in versione “street”.

«Il tour 2019 di “Street Food Time” ha toccato numerose città italiane: è partito nel mese di maggio proprio dall’Aquila ed è felicissimo di concludere proprio con la tappa aquilana.» commenta l’organizzatrice dell’evento, Barbara Lunelli.

Un appuntamento da non perdere, ricco di sapore, divertimento, intrattenimento, cultura.

L’ingresso è gratuito.

Un piccolo assaggio:

Toscana: hamburger di chianina e cinta senese, panino di grano antico Verna farcito con spalla di cinta senese affumicata, carpaccio di chianina.

Umbria: taglieri con norcineria Umbra e salsicce alla brace.

Lazio: “Saccoccia Romana” all’amatriciana: con guanciale croccante polpettine di patate e pecorino; di Ariccia: con porchetta di Ariccia; vegetariana: con crema di zucchina concia, pomodorini confit, ricotta affumicata e fiori di zucca; vaccinara: con coda alla vaccinara e fonduta di pecorino; romana: con prosciutto crudo e bufala; dolce: con ricotta e crema di nocciole; cartoccio di supplì romaneschi.

Roma: pasta alla “Gricia”; “Cacio e Pepe”.

Marche: cartoccio di pesce fritto, olive all’ascolana classiche, al tartufo e vegetariane, crema fritta.

Abruzzo: “Arrosticini” artigianali di fegato e di carne.

Campania: “Panuozzo” cotto a legna farcito con mozzarella di bufala campana, verdure alla griglia, salame di bufalo campano, prosciutto di Pietraroja.

Puglia: “Bombette di Cisternino”, panino col polpo e vincotto di fichi, cartoccio di polpettine di pane di Altamura con canestrato pugliese e salamella artigianale, panino con salsiccia pugliese a punta di coltello con crema di olive Celline, caciocavallo, stracciatella di Andria e pomodori secchi pugliesi, panino farcito con cime di rapa, burrata e pomodori secchi.

Calabria: patate della Sila ripiene, al cartoccio, fritte e stufate Salento: “Pittule” dolci e salate, “Puccia” salentina, patate novelle al vin cotto balsamico.

Sicilia: “Arancine”, “Cassatine”, Cannoli siciliani farciti al momento

Ci sarà anche un truck completamente gluten free che userà le patate in ogni modo possibile: gnocchi di patate, patate ripiene, chips di patate con la buccia, patate al rosmarino.

E ancora…

Cucina dal Mondo:

Stati Uniti – BBQ americano con 12 ore di affumicatura: “Pulled Pork”, “Ribs”, “Beef “

Inghilterra – Hot Dog artigianali

Sud America – “Churros” farciti con crema alla nocciola e “dulce de leche”

Birre arigianali

Il tutto sarà accompagnato dalle birre rigorosamente artigianali di 5 birrifici

Birrificio Artigianale Anbra – L’Aquila

Birrificio Artigianale Alkibia – Fossa

Birrificio Artigianale La Fortezza – Civitella Del Tronto (Teramo)

Birrificio Artigianale Terre D’Acquaviva– Atri (Teramo)

Birrificio Artigianale Carnival – Offida (Ascoli Piceno)

E per finire un’ottima birra artigianale gluten free

Street Food Time in numeri:

17 food truck dall’Italia e dal mondo

5 birrifici artigianali

Oltre 80 proposte culinarie diverse

50 tipologie di birre rigorosamente artigianali differenti preparate appositamente per la manifestazione.

