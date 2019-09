Skipass unico, avviate le prevendite

Lo skipass unico per le tre stazioni sciistiche dell’aquilano, Campo Imperatore, Campo Felice e Ovindoli Monte Magnola è acquistabile in prevendita.

Lo skipass unico è una realtà , che mette in campo collaborazione e progetti per il rilancio della stagione sciistica del territorio.

Lo skipass è acquistale in prevendita, fino al 13 ottobre, le cui tariffe sono state pubblicate sui siti internet delle tre stazioni.

Il costo dell’abbonamento ordinario è di 500 euro, che saranno poi 530 nella prevendita autunnale fino al 14 dicembre e 580 dal 2 dicembre in poi.

Come riporta Il Centro, è molto soddisfatto Dino Pignatelli, amministratore del Centro turistico del Gran Sasso.

“Siamo riusciti a risolvere i punti in sospeso e riproporre per questa stagione lo skipass unico, con l’impegno a mantenerlo anche per le prossime stagioni. Come novità, rimangono valide anche le proposte parziali Campo Felice-Campo Imperatore e Ovindoli-Campo Imperatore: abbiamo allargando il ventaglio di scelte, migliorando l’offerta a vantaggio degli utenti, che speriamo sappiano apprezzare queste possibilità. Adesso non resta che sperare in un inverno con la neve”.

Grande entusiasmo anche da Ovindoli: “Le tre stazioni sciistiche – ha annunciato la Monte Magnola, di cui è proprietario Giancarlo Bartolotti – condivideranno insieme allo skipass unico anche iniziative, comunicazione e progetti per la valorizzazione turistica degli Appennini, che incorniciano la bellissima conca aquilana, con il Parco regionale Sirente Velino e il Parco nazionale Gran Sasso Laga. 50+35+20 chilometri totali di piste di tutte le difficoltà, impianti di risalita ad altissima tecnologia, innevamento programmato, neve naturale d’alta quota, eventi, aree fun per la famiglia, 3 snowpark, freeride, skialp, fondo, rifugi e ristori, per dedicarsi momenti di ritrovo e relax nella cornice delle nostre montagne e nella natura emozionante dei nostri parchi”.

Soddisfatto anche il direttore degli impianti di Campo Felice Gennarino Di Stefano: “il rinnovo dello skipass unico è arrivato un po’ in ritardo, quest’anno, perché si cercavano nuovi stimoli”.

“Alla fine ce l’abbiamo fatta. L’abbonamento comune fra le tre stazioni – ha sottolineato Di Stefano – ha sempre funzionato ed era giusto rinnovarlo. I tempi sono maturi però anche per iniziare a discutere dello skipass regionale: un progetto che si insegue da tanto e che, una volta attuato, potrebbe essere mano a mano migliorato. Per l’Abruzzo e per il turismo invernale sarebbe un grande passo”.