L’Aquila – Venerdì sole prevalente al mattino, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi sempre con tempo stabile. Qualche nube anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

In Abruzzo ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, qualche nube nel pomeriggio sempre con tempo stabile. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi sia sulla costa che sulle aree interne.

In Italia tempo stabile al Nord con cieli sereni al mattino eccetto innocue nubi ad ovest. Al pomeriggio nubi sparse, a tratti anche compatte, e possibili precipitazioni isolate solo sulla Liguria, fenomeni probabili anche in serata e in nottata sempre sulla Liguria. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al Centro Italia, situazione meteo invariata al pomeriggio con cieli sereni o velati per nubi alte e stratificate. Nuvolosità alta e stratificata in transito anche alla sera con tempo tuttavia asciutto ovunque.

Soleggiato fin dal primo mattino sulle regioni meridionali peninsulari, innocue nubi sparse sulle isole maggiori. Possibili acquazzoni al pomeriggio sulla Sila, mentre altrove il tempo si manterrà stabile. Tempo stabile su tutte le regioni in serata e in nottata.

Temperature in aumento specie al centro-nord Italia.

(Centro Meteo Italiano)