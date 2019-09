Friday for future, studenti in piazza per global strike

Friday for future, ovvero il Venerdì per il Futuro, chiama a raccolta anche gli studenti aquilani per una manifestazione in programma per domani, 26 settembre.

Il Friday for future è il movimento nato con Greta Thunberg, apartitico e inclusivo perché, “dobbiamo tutti essere uniti per il clima”.

L’appuntamento per gli studenti aquilani è alle 9 davanti Collesapone.

Perchè proprio di venerdì?

Dalla fine dell’estate 2018, la giovanissima ambientalista Greta Thunberg ha deciso di scendere in campo ogni venerdì, per manifestare davanti al parlamento svedese e protestare per l’assenza di politiche concrete contro il cambiamento climatico.

Da qui il nome Fridays For Future (Venerdì per il Futuro). Migliaia di altri studenti in tutto il mondo si stanno unendo a Greta in queste settimane.

“Il 27 settembre scenderemo in piazza a L’Aquila e in tutta Italia per gridare a gran voce che siamo in crisi.

C’è la necessità di pensare un mondo diverso a partire dalle scuole e dalle università”, scrive in una nota il movimento Friday for future italiano.

“Occorre una presa una presa di coscienza da parte delle istituzioni. C’è bisogno di investimenti per l’istruzione e la ricerca per organizzare fin dai banchi di scuola un’inversione di rotta collettiva. Il 27 settembre scendi in piazza per costruire scuole e città del futuro! Appuntamento ore 9, partenza Collesapone per un corteo che attraverserà le strade della città!”, conclude la nota.

Intanto, il ministro dell’Istruzione Fioramonti ha inviato una circolare alle scuole in cui si chiede di giustificare i ragazzi che parteciperanno alla manifestazione del Friday for future; i dirigenti scolastici quindi potranno decidere in totale autonomia in occasione delle iniziative del movimento ecologista.

Molti dirigenti in tutta Italia hanno chiesto l’uscita didattica docenti-studenti o il controappello a fine manifestazione.