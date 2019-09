Friday for future, a L’Aquila ci sarà la Cgil

Al Friday for future aderisce la Cgil.

Al Friday for future, ovvero la manifestazione pacifica globale a difesa dell’ambiente organizzata anche all’Aquila per domani, venerdì 27 settembre, ci sarà anche la Cgil del capoluogo.

“Difendere l’ambiente significa lavoro di qualità, significa cambiare il modo di produrre e quindi di lavorare. Questo processo di trasformazione è molto importante e deve essere al centro delle scelte politiche di tutti i Paesi”, scrive in una nota Maurizio Landini.

La Cgil dell’Aquila aderisce, partecipa ed invita alla partecipazione all’iniziativa di “Fridays for Future” prevista domani, venerdì 27 settembre, perché ritiene che, “sia necessario elaborare nuovi modelli di crescita e di sviluppo orientati al rispetto dell’ecosistema, all’utilizzo di energie rinnovabili, all’abbandono del consumo del suolo e di quelle logiche liberiste che negli anni hanno condotto a danni globali forse irreparabili”.

La Cgil dell’Aquila, “raccogliendo la sfida dei ragazzi e delle ragazze che manifestano ogni venerdì e che richiamano a gravi responsabilità individuali e collettive nella crisi ambientale che investe tutto il pianeta, intende proporre, nelle sedi negoziali e rivendicative che le sono proprie, il suo impegno e le sue capacità e competenze per la ricerca di modelli alternativi ed improntati alla sostenibilità ecologica, economica e umana”.

La Cgil dell’Aquila sarà a Colle Sapone, nei pressi del polo scolastico, alle 9 di venerdì 27 settembre ed invita “tutti e tutte le iscritte a fare altrettanto. Per garantire il futuro del nostro pianeta, mettendo in campo idee e lottando per realizzarle al fine di produrre un cambiamento che non può più attendere. Non c’è più tempo. Non possiamo più pensare che non ci riguardi”.