Conferenza unificata, gli abruzzesi in campo

L’AQUILA – Nuove nomine per la Conferenza Unificata. Gli auguri del presidente Marco Marsilio.

Nella seduta odierna della Conferenza Unificata sono stati designati in rappresentanza della Regione Abruzzo la dottoressa Mirca di Pietro in seno all’Assemblea dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e l’avvocato Caterina Longo in seno alla Commissione per le adozioni internazionali. Inoltre, il Vice Presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo è stato designato come componente supplente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa. A tutti vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Marsilio.