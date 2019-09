Blitz Nas in due allevamenti avicoli dell’aquilano

Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara nell’Aquilano, in due allevamenti avicoli con annessi centri di imballaggi di uova.

Nella prima azienda è stato segnalato all’autorità sanitaria il legale rappresentante per le carenze igienico-sanitarie e le inadeguatezze strutturali accertate. Nel secondo allevamento, invece, è stato effettuato un campionamento di uova fresche di categoria “A” per le successive analisi chimiche finalizzate alla ricerca di molecole non consentite.

In particolare, nel primo caso, i Carabinieri del Nas hanno riscontrato sporcizia diffusa sulle zanzariere presenti nelle finestre del locale, dipendenti non abbigliati in modo adeguato in relazione alle mansioni svolte, mancanza della cartellonistica prevista per i divieti di accesso agli estranei, assenza della cosiddetta “dogana danese”, nonché la mancanza delle zone filtro all’ingresso dei capannoni adibiti ad allevamento e, infine, l’inesistenza di spazio strutturato per il deposito temporaneo dei rifiuti.