Avezzano Calcio, esonerato Mecomonaco

Antonio Mecomonaco non è più l’allenatore dell’Avezzano Calcio.

Mecomonaco esonerato in mattinata dall’Avezzano Calcio, all’indomani della sconfitta in Coppa Italia contro il Pineto. Lo 0-1 di misura subito al Dei Marsi nell’appuntamento in notturna di ieri, è costato la panchina al tecnico ex Agnonese, Matelica, Recanatese e Civitanovese. Ad annunciare il divorzio la stessa società biancoverde attraverso un comunicato ufficiale.

La società dell’Avezzano Calcio comunica l’esonero dell’attuale allenatore Antonio Mecomonaco e del suo staff tecnico (Luca Lupi, preparatore atletico, e Marco Cicchitti, secondo allenatore). La società ringrazia il tecnico e il suo staff per tutto il lavoro svolto dal mese di luglio fino ad oggi, augurando a loro ogni successo.

A breve le dichiarazioni di Antonio Mecomonaco.