Ama, attivati i bus navetta per Sharper

In occasione della Notte dei ricercatori “Sharper 2019” sono stati attivati alcuni servizi di trasporto aggiuntivi.

Per Sharper 2019, la Notte dei ricercatori, in programma per venerdì 27 settembre, ci saranno i bus navetta dalle 17 alle 22 con frequenza di circa 25 minuti.

Lo rende noto l’Ama Spa.

Questo l’itinerario:

VIA PICCININI (PIAZZA D’ARMI) – VIALE CORRADO IV- VIALE CROCE ROSSA – VIALE GRAN SASSO (FONTANA LUMINOSA) – VIA PANELLA-VIA SAVINI- VIA D’ASCANIO (CARREFOUR) – VIA CENCIONI (STADIO ACQUASANTA) – VIA DELLA CROCETTA- TUNNEL- TERMINALBUS- TUNNEL- VIA DELLA CROCETTA- VIA CENCIONI (STADIO ACQUASANTA) – VIA SAVINI- VIA D’ASCANIO (CARREFOUR)- VIA PANELLA- VIALE GRAN SASSO (FONTANA LUMINOSA) – VIALE CROCE ROSSA – VIALE CORRADO IV- VIA BETAO CESIDIO- VIA PICCININI (PIAZZA D’ARMI)

BUS NAVETTA NOTTURNO ZONA OVEST

PARTENZA ORE 02:30

ITINERARIO: VIALE GRAN SASSO(2:30)- TORRIONE- S. FRANCESCO- CONFALONIERI- CIANFARANO- PICCININI- CORRADO IV (FERMATA MC.DONALD)- VIA BEATO CESIDIO- VIA PAOLUCCI- VIA AMITERNUM- VIA MADONNA DI PETTINO- VIA ANTICA ARISCHIA-FERMI- COPPITO- CESE- PROGETTO CASE SASSA NSI.