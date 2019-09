Ubriaco sfonda la porta del vicino e lo minaccia di morte

CELANO – I Carabinieri arrestano un 44enne ubriaco che ha minacciato di morte un vicino, dopo essersi introdotto nella sua abitazione.

Questa mattina, i militari della Stazione Carabinieri di Celano hanno tratto in arresto in flagranza di reato per violazione di domicilio e minaccia aggravati, G.I., classe 75, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, intorno alle 6, evidentemente ubriaco e senza alcuna motivazione, ha sfondato la porta di ingresso e si è introdotto nell’abitazione di un suo vicino di casa, minacciandolo ripetutamente di morte anche in presenza dei militari prontamente intervenuti sul posto per fermarlo.

L’arrestato è stato tratto tradotto presso la Casa Circondariale di Avezzano ove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria