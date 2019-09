Strisce pazze a Palazzo Silone che invadono un posto riservato.

Sono comparse delle “anomale”strisce pedonali lungo via Amiternum, davanti Palazzo Silone sede della Regione Abruzzo.

Si tratta delle nuove strisce pedonali per la sicurezza dei pedonali in rifacimento in alcuni punti della città, da via Amiternum a via Strinella.

“Sono strisce o un parcheggio?”, è il commento del lettore del Capoluogo.it che ha inviato la foto.