Parto gemellare d’urgenza nel punto nascita di Sulmona

SULMONA – Parto gemellare d’urgenza a Sulmona, nel punto nascita della città peligna. Sono venute alla luce due gemelline, in soli 18 minuti.

Le gestante, di 34 settimane, è giunta questa mattina alle 6,30 all’Ospedale, trasportata dal 118. Accusava dolori acuti.

La donna risiede a Sulmona, ma è in cura da un ginecologo pescarere. I dottori che l’hanno visitata hanno constatato la necessità di intervenire subito, con un parto cesareo, dopo la rottura del sacco.

Il dottor Salvatore Esposito, coadiuvato dal dottor Gianluca Di Luigi, ha fatto nascere le due gemelline in diciotto minuti. Le bimbe stanno bene, ma per motivi precauzionali, vista la prematurità, sono state trasferite a Pescara.

“Ore 6.30 – racconta al Capoluogo.it il dottor Esposito – chiamato in reperibilità per taglio cesareo urgentissimo: ho dovuto operare e far nascere due gemelline. La mamma, gravidanza pretermine seguita a Pescara, aveva rotto il sacco ed era dilatata a 7 cm. Impossibile qualsiasi trasferimento. Le gemelline erano entrambe podaliche con la prima profondamente impegnata. Fortunatamente è andato tutto bene”.

L’episodio conferma l’importanza del punto nascita di Sulmona.