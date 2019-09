Maxi rissa in centro: minore accoltellato

L’AQUILA – Centro storico ancora teatro di una maxi rissa, un giovane albanese finisce accoltellato. Indagano i carabinieri.

Nella prima serata di ieri, allarme tra residenti e passanti del centro storico, che hanno assistito a una maxi rissa che si è scatenata ai piedi della scalinata di San Bernardino. La zuffa è durata pochi minuti, tant’è che all’arrivo dei carabinieri il gruppo si era già dileguato. Secondo alcune testimonianze, si tratterebbe di un gruppo formato almeno da una decina di persone, ma gli investigatori stanno verificando, anche con l’aiuto delle telecamere. Ad ogni modo, pare che il gruppo si sia fronteggiato a suon di spranghe e coltelli. Un giovane è stato accoltellato.

Infatti, i carabinieri sono intervenuti anche subito dopo, nei pressi di Collemaggio, dove il 118 stava soccorrendo un minorenne di origini albanesi, ferito da arma da taglio. Il giovane è stato trasferito in ospedale per le cure del caso, per poi essere ascoltato sui fatti accaduti ieri.