L’Aquila – Giovedì tempo generalmente stabile nel corso della giornata; cieli poco nuvolosi nella mattinata e poi anche nel pomeriggio. Qualche nube in serata, ampi spazi di sereno invece nel corso delle ore notturne. Temperature comprese tra +11°C e +21°C.

In Abruzzo locali piogge nella mattinata sulla costa meridionale, asciutto sui restanti settori anche se con qualche nube sparsa; nuvolosità diffusa anche al pomeriggio su tutta la regione ma con tempo asciutto. Cieli generalmente poco nuvolosi nelle ore serali su tutta la regione, maggiori schiarite nella notte.

In Italia tempo prevalentemente asciutto al Nord anche se con molte nubi sparse, a tratti anche compatte, specie nella prima parte della giornata. Possibili precipitazioni isolate solo sulle Alpi nelle ore diurne, maggiori schiarite su tutte le regioni dalla serata. Cieli irregolarmente nuvolosi al Centro, con addensamenti sparsi alternati a qualche schiarita sia sul versante tirrenico che su quello adriatico ma senza fenomeni. Nuvolosità in diradamento dalla sera con ampi spazi di sereno ovunque. Molte nubi sparse sulle regioni meridionali sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili acquazzoni al mattino ad iniziare da Molise e Campania, mentre dal pomeriggio non si escludono locali fenomeni anche su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature in aumento nei valori minimi specie al Centro Sud, massime stazionarie o in rialzo.

(Centro Meteo Italiano)