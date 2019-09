Info Point alla Fontana Luminosa verso una nuova accoglienza

Taglio del nastro per il rinnovato Info Point alla Fontana Luminosa. L’Aquila verso una nuova accoglienza turistica, tra spazi moderni, rivolti a promuovere la città statica e quella dinamica.

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore al turismo Fabrizia Aquilio hanno battezzato l’apertura dell’Info Point riqualificato, oggetto di un restyling interno ed esterno.

Ingresso incorniciato dallo spazio dedicato alla promozione delle manifestazioni e degli eventi organizzati in città. Poi a sinistra il cuore dell’Info Point, dove gli addetti al servizio forniranno materiali e informazioni ai turisti e ai cittadini. A destra invece il locale riservato alle espsizioni di prodotti artigianali, ai libri e a quanti vorranno mettere in vetrina, per una settimana, le proprie creazioni.

Ci sarà la possibilità di richiedere abbonamenti turistici, quali tre nevi e abbonamenti autobus. Potranno essere affittate le bici a pedalata assistita, sismate all’esterno dell’info point, anch’esso oggetto di lavori di risistemazione.

“Abbiamo puntato sull’Info Point perché è aumentata notevolente la richiesta di informazioni sulla città negli ultimi tempi. Grazie al restyling effettuato L’Aquila offrirà un nuovo modo d’accoglienza, ora bisogna far sì che si sviluppino i servizi, attraverso la professionalizzazione di strutture e risorse”, ha spiegato il sindaco Biondi.

“L’Info point sarà il nostro bigliettino da visita. Interno ed esterno sono stati trasformati, per accogliere turisti e cittadini. Dentro inoltre ci sarà lo spazio dedicato all’artigianato, quindi alla promozione dei prodotti artigianali locali, che chinque vorrà potrà esporre per una settimana in uno dei locali dell’info point”, le parole dell’assessore Fabrizia Aquilio.