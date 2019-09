Farmacia di Coppito, progetto sperimentale del benessere

L’AQUILA – La farmacia di Coppito diventa farmacia del benessere, servizi 2.0 per garantire risposte professionali ai bisogni fisici e interiori dei cittadini.

Il prossimo 12 ottobre l’Open Day per conoscere i servizi ed il personale che li effettuerà presso la Farmacia di Coppito.

«La Farmacia del Benessere è un progetto sperimentale che abbraccia l’idea di prestazioni moderne» ha illustrato l’Amministratore Unico dell’Afm, Alessandra Santangelo. L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata ha sviluppato un’idea di farmacia contemporanea, non intesa esclusivamente come luogo di distribuzione farmaci, bensì come autentico punto di riferimento teso a realizzare il benessere del cittadino.

“Il benessere non deve essere inteso come assenza di malattia, ma come lo stato di soddisfazione e felicità a cui concorrono diversi fattori, tra cui una condizione fisica di salute”, è l’indirizzo promosso dall’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

La Farmacia del Benessere sarà farmacia di servizi

Saranno offerti al cittadino «servizi, consigli, informazioni e prestazioni diagnostiche, tali da rendere la farmacia un centro capace di dispensare salute nel senso più ampio – spiega al Capoluogo l’amministratore unico dell’AFM, Alessandra Santangelo -. I clienti della farmacia comunale di Coppito troveranno un luogo qualificato per prestazioni professionali e sanitarie, potendosi avvalere della consulenza di un esperto biologo nutrizionista e di una psicologa, che potranno offrire agli utenti piani personalizzati di regimi alimentari, percorsi motivazionali e di coaching, supporto psicologico al familiare che si prende cura dei suoi parenti, il caregiver.»

Ogni mattina, senza bisogno di prenotazione, un prelievo del sangue capillare permetterà l’analisi sicura di parametri come: glicemia, emoglobina glicata, colesterolo e trigliceridi, PT per il dosaggio giornaliero del cumadin, realizzando un pacchetto completo di autanalisi.

Oggi, 25 settembre, la presentazione del progetto, presenti Alessandra Santangelo, amministratore unico AFM, Roberto Fontana, amministratore delegato AFM, Mirella Cipriani, direttrice della Farmacia di Coppito, Antonio Colamartino, biologo nutrizionista e Enrica Liaci, psicologa.