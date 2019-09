POLITICA

Caos in Regione Abruzzo, arrivano i Carabinieri

Doveva riunirsi la Prima Commissione Bilancio in Regione Abruzzo ma la riunione ha subito una battuta d'arresto con il blitz del vice presidente Sara Marcozzi che ha dichiarato chiusa la seduta, in assenza in aula del Presidente D'Incecco. L'arrivo dei Carabinieri.