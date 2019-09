Avezzano Calcio infuriato coi frusinati, Silvestri: «D’Alessandro mi ha risposto dopo dieci giorni»

L’Avezzano Calcio è uscito allo scoperto nel pomeriggio di ieri, dopo settimane di smentite.

Avezzano Calcio in vendita, dunque, come già anticipato dalla nostra redazione. Il dialogo con Michele Silvestri continua a vivere fasi alterne; Incontro fissato per lo scorso sabato, ma confermato all’ultimo momento dal presidente avezzanese e quindi rimandato alle 19:00 di lunedì. Nulla di fatto neppure in questa occasione, con i laziali a posticipare, ancora una volta, alla giornata di ieri, salvo poi mandare su tutte le furie la dirigenza bianco verde all’ennesima “buca” rifilata. L’indisponibilità dell’ultimo momento ha fatto irritare e non poco Luciano D’Alessandro, al punto da pronunciarsi pubblicamente attraverso il post apparso sulla pagina ufficiale dell’Avezzano Calcio.

“La società dell’Avezzano Calcio, in merito alle voci di una possibile cessione o vendita della società biancoverde, tiene a fare alcune precisazioni, al fine di rispettare il principio di trasparenza ed informazione. Innanzitutto non vi é alcuna trattativa in corso, in quanto la trattativa presume un incontro alla base, non ancora avvenuto. Il primo appuntamento era stato fissato nella giornata di sabato 22 settembre, non andato in porto per impegni dei presunti acquirenti. Secondo incontro fissato nella giornata di ieri, lunedì 23 settembre: anche questo saltato a causa di impegni improvvisi dell’imprenditore. Questo pomeriggio, 24 settembre 2019, era previsto un ennesimo incontro tra il presidente Luciano D’Alessandro, e gli ‘acquirenti’ del frusinate interessati all’Avezzano Calcio (Claudio Quattrociocchi e il suo portavoce). Dopo aver rimandato l’incontro nei giorni precedenti, anche quest’oggi non si sono presentati. Il presidente Luciano D’Alessandro ha tentato più volte di rintracciarli telefonicamente, per avere delucidazioni, ma non ha avuto risposta. Il Presidente Luciano D’Alessandro ha più volte ribadito la sua apertura verso chiunque abbia la volontà di acquistare l’Avezzano, sempre che abbia un progetto solido alla base, volto al bene della squadra e della città.”

Abbiamo raggiunto telefonicamente Michele Silvestri, chiedendo se ci fosse stato un ripensamento sul portare avanti la trattativa. «Per quanto mi riguarda ho solamente avuto problemi tecnici e ho posticipato di qualche giorno. D’Alessandro, in precedenza, per farmi avere risposta ha impiegato dieci giorni».