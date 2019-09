Torna il Trofeo degli Angeli: sport, ricordo e beneficenza

L’AQUILA – Trofeo degli Angeli, rullo di tamburi per la quinta edizione del Memorial dedicato a Fausto Nardecchia. Appuntamento a domani 25 settembre.

“Una importante realtà sportiva aquilana, che contribuisce alla rinascita sociale del territorio e alla formazione, non solo sotto il profilo agonistico, dei nostri giovani”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi, hanno salutato la società sportiva Nuovo Basket Aquilano, organizzatrice della quinta edizione del “Trofeo degli Angeli – Memorial Fausto Nardecchia”, che si svolgerà domani alle ore 18 al PalaAngeli e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

“I tecnici Paolo e Roberto Nardecchia, insieme allo staff tecnico e dirigenziale, da anni sono impegnati nella promozione della palla a spicchi e la diffusione di insegnamenti in cui rispetto delle regole, dei compagni di squadra e, soprattutto, degli avversari in campo sono fondamentali. Oltre al difficile e competitivo torneo di serie C, con la prima squadra, il sodalizio è impegnato in nove campionati federali giovanili e con sette formazioni di minibasket. Un esempio, fortunatamente ce ne sono diversi, di come in questa terra, con passione e competenza, si possano svolgere, e bene, attività in cui sport e sano divertimento contribuiscono alla crescita dei ragazzi aquilani e alla serenità delle loro famiglie” concludono sindaco e assessore.