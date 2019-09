Sottoservizi, “Palazzo Margherita ha subito deformazioni”

L’Aquila – Chiusa l’inchiesta sui lavori dei sottoservizi, rimangono le ombre di difformità e deformazioni su palazzo Margherita.

Palazzo Margherita, sede civica dell’Aquila, rientra nel fascicolo d’indagine del sostituto procuratore della Repubblica Stefano Gallo.

Il Responsabile unico del procedimento dei lavori di ristrutturazione della ex sede del Comune dell’Aquila, l’ingegnere Mario Di Gregorio, parla di deformazioni subite dall’edificio, così come riporta Il Centro.

Di Gregorio ha riferito alla Guardia di Finanza che, durante un primo accesso al palazzo puntellato, i tiranti tendevano ad allentarsi, per poi tornare nuovamente in tensione, dopo i lavori di scavo per la posa dei sottoservizi.

Questo fenomeno starebbe a testimoniare il fatto che la struttura ha subito delle deformazioni.

L’ingegnere Mario Di Gregorio riferisce inoltre che, per ovviare a ciò, sono state effettuate modifiche rispetto al progetto definitivo: sono stati, ad esempio “eliminati i pali di fondazione sul perimetro esterno dell’edificio, inizialmente ipotizzati per consolidare le fondazioni”.

Testimoni nella complessa vicenda giudiziaria anche l’avvocato Fausto Corti e l’architetto Antonio Perrotti che, in una conferenza stampa nel marzo 2017, avevano espresso le loro perplessità sulla sicurezza e la conformità dei lavori.

Anche l’ingegnere e progettista Valentino Perilli, ha prlato di lavori “svolti in aperta difformità per quanto prescritto nel progetto, sia per quanto riguarda la sicurezza dei fabbricati limitrofi sia degli operatori sia dello stesso Asse Centrale”.