Ludopatia, il Consiglio comunale ci riprova

L’AQUILA – Convocato il Consiglio comunale, torna sul tavolo la lotta alla ludopatia.

Ci riproverà giovedì prossimo il Consiglio comunale dell’Aquila ad affrontare la questione della lotta alla ludopatia, dopo il rinvio della volta scorsa, dovuto alla mancanza del numero legale.

Durante l’ultima seduta, infatti, tutti d’accordo sul principio, ma non è stato trovato l’accordo sul metodo. Per l’opposizione, su proposta di Carla Cimoroni, occorre impegnare il sindaco a firmare un’ordinanza per ridurre a 8 ore il tempo di funzionamento delle famigerate “macchinette”. Per la maggioranza, prima dell’ordinanza, occorre terminare l’iter in Commissione. “Sono due anni che aspettiamo”, è stata la protesta dell’opposizione. A “risolvere” la questione, l’improvvisa mancanza di numero legale, rilevata al momento del voto. Da verificare, a questo punto, che succederà giovedì.

Gli altri punti all’ordine del giorno: mozione del consigliere Stefano Palumbo (capogruppo Pd) su “dichiarazione di Emergenza climatica e ambientale”, interrogazioni, entrambe a firma del consigliere Paolo Romano (capogruppo Il Passo Possibile), aventi ad oggetto, rispettivamente, “Consolidamento strutturale e ammodernamento architettonico del Ponte Belvedere” e “Ordinanza emessa in favore della zona ovest della città”. I lavori proseguiranno con l’esame di due proposte deliberative riguardanti altrettanti permessi a costruire in deroga. La prima è riferita alla realizzazione dell’edificio sede dell’Amministrazione separata dei beni demaniali di Arischia, mentre la seconda ai lavori di riparazione e miglioramento sismico di palazzo Spaventa, nel centro storico del capoluogo. In discussione anche una terza proposta deliberativa, contenente l’annullamento delle deliberazioni di Consiglio comunale numero 21 dell’11 aprile 2019, numero 12 del 15 febbraio 2018 e numero 109 del 5 dicembre 2016 sui centri storici del territorio comunale. Il Consiglio esaminerà, infine, due ordini del giorno, entrambi a firma del consigliere Paolo Romano, rispettivamente su “Ulteriori azioni in favore delle fragilità sociali della città” e su “Interventi urgenti sulla strada denominata via della Conduttura II”.