L’Aquila, nuove strisce pedonali per la sicurezza in città

L’Aquila, nuove strisce pedonali per la sicurezza dei cittadini.

Si lavora in città alla nuova segnaletica orizzontale per i pedoni.

Tredici nuovi attraversamenti pedonali in zona Pettino, che riguardano via Amiternum e via Leonardo da Vinci.

Questi 13 attraversamenti si sommano agli altri di recente predisposti in diverse zone della città

Vi è stata infatti l’introduzione di nuove strisce su via XX Settembre, in cui sono stati riordinati gli attraversamenti pedonali, e su via Strinella, dopo i diversi incidenti e le continue richieste dei residenti.

L’ultimo incidente avvenuto in via Strinella aveva scosso gli animi dei residenti che avevano sollecitato il rifacimento di una adeguata segnaletica orizzontale.