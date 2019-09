Friday for future, studenti giustificati per il global strike

Al Friday for Future una giustificazione per tutti gli studenti aquilani.

Il Friday for future è il movimento nato con Greta Thunberg, apartitico e inclusivo perché, “dobbiamo tutti essere uniti per il clima”.

Il Friday for Future quindi vuole che venerdì 27 settembre tutti gli studenti escano dalle scuole e vadano allo sciopero organizzato in tutto il mondo per il clima.

Il Friday for Future vuole lanciare un appello ai governi, “affinché mantengano l’aumento della temperatura media globale sotto l’inaccettabile e pericoloso livello di 1.5°C rispetto all’era pre-industriale e proteggano il nostro futuro”, si legge sul manifesto del movimento.

Per questo motivo quindi è arrivata negli istituti scolastici aquilani una circolare dal Ministero dell’Istruzione; in previsione di un’ampia adesione degli studenti il ministro invita a motivare l’assenza, facendo in modo che questa giornata non incida sulle assenze consentite dal monte ore.

Dalla fine dell’estate 2018, Greta Thunberg ha deciso di scendere in campo ogni venerdì, per manifestare davanti al parlamento svedese e protestare per l’assenza di politiche concrete contro il cambiamento climatico.

Da qui il nome Fridays For Future (Venerdì per il Futuro). Migliaia di altri studenti in tutto il mondo si stanno unendo a Greta in queste settimane.