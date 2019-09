Festival degli Incontri, Biondi: “Franceschini male informato”

L’AQUILA – Arriva immediata la replica del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, al Ministro Franceschini sul Festival degli Incontri.

Il ministro, infatti, ha scritto al sindaco, chiedendo garanzie in merito allo svolgimento del Festival.

“Temo che il ministro per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, sia stato male informato e non sa, ad esempio, che oggi non esiste alcun programma definitivo degli appuntamenti previsti per il Festival degli incontri. È molto difficile, pertanto, poter assicurare lo svolgimento di qualcosa di vago. Se poi il ministro è in possesso di un calendario degli eventi, di indicazioni sui luoghi che dovrebbero ospitarli e di come verranno utilizzati i 700mila euro stanziati per commemorare il decennale del sisma aquilano con una legge dello Stato, lo prego, vivamente, di fornire anche al sottoscritto tali informazioni”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, replicando al ministro Dario Franceschini.

“È lo stesso presidente dell’Istituzione sinfonica abruzzese, ente attuatore della manifestazione, ad aver scritto che la direttrice artistica è inadempiente sotto ogni punto di vista. – spiega il sindaco – Non è stato consegnato un programma definitivo entro i termini previsti dal contratto e quando questo è stato proposto era, ed è tutt’ora, carente di molte indicazioni su location, titoli, cachet e impegni di spesa. Diversi nomi che, secondo gli organizzatori sarebbero venuti all’Aquila, non sapevano neanche di essere stati inseriti in cartellone”.

“Sono disponibile a un confronto con il ministro in qualsiasi momento, carte e atti alla mano, per chiarire che, ad oggi, non esiste alcun festival ma solo una confusa idea su cui questo Comune deve comunque garantire una serie di adempimenti amministrativi, organizzativi e di monitoraggio previsti nell’accordo sottoscritto con il Mibac” conclude il sindaco.