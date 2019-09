ASL 1, gli auguri del sindaco Biondi al nuovo manager Testa

ASL 1: nuovo manager Testa, gli auguri di buon lavoro del sindaco Biondi

“Al nuovo direttore della Asl numero 1, Roberto Testa, sinceri auguri di buon lavoro: lo attende un compito impegnativo ma stimolante. In qualità di primo cittadino e presidente del comitato ristretto dei sindaci della provincia aquilana sono a disposizione per collaborare per migliorare e potenziare il sistema sanitario della nostra comunità”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, all’indomani dell’insediamento del manager dell’Azienda sanitaria Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

“Le questioni aperte sono diverse: dall’attuazione del piano assunzionale, di cui gioverebbero sia i lavoratori già in servizio sia l’utenza, alla realizzazione del Dea di secondo livello L’Aquila-Teramo, grazie al quale le eccellenze ospedaliere dei territori verranno messe in rete per elevare ulteriormente gli standard qualitativi nell’assistenza ai pazienti e riequilibrare l’offerta sanitaria con le aree costiere. – ricorda il primo cittadino – Infine, 6,3 milioni per la realizzazione della centrale unica del 118 all’ospedale San Salvatore attendono solamente di essere investiti così come la comunità è in attesa di sapere se il nosocomio aquilano potrà ospitare il macchinario fisso per la Pet-Tc”.

“Sono certo che su queste e tante altre questioni vi sarà modo di confrontarsi e lavorare in sinergia con il solo obiettivo di garantire cure e assistenza di qualità per i cittadini aquilani e delle aree interne della regione” conclude il sindaco Biondi.