Abolizione proporzionale, maggioranza sul filo di lana

L’AQUILA – La seduta in Commissione Bilancio fa slittare il Consiglio regionale. Maggioranza sul filo di lana.

Probabilmente alla fine sarà l’assenza del capogruppo PD, Silvio Paolucci, a salvare la maggioranza, “bloccata” da questa mattina dall’opposizione che ha posto tutta una serie di eccezioni sul punto all’ordine del giorno relativo alla SAGA, per risposte che sarebbero dovute arrivare da dirigenti non convocati. Da qui il pressing per rinviare il tutto a una nuova audizione.

Intanto il Consiglio regionale è slittato alle 15, anche perché la stessa Commissione dovrà occuparsi anche della proposta di referendum per l’abolizione della quota proporzionale dalla legge elettorale. Una questione che ha già diviso la maggioranza. La Lega preme che sia l’Abruzzo la prima Regione a predisporre tutto l’iter, che prevede il concorso di 5 regioni. L’Udc si è già dichiarato contrario, mentre Forza Italia cerca di tenere il punto, senza pesare più di tanto negli equilibri di maggioranza. Anche Berlusconi, infatti, ha espresso critiche alla proposta, ma con tutti i ma e i se del caso.

A salvare capre e cavoli potrebbe essere l’assenza di Silvio Paolucci (PD); senza il voto contrario di Paolucci, infatti, il provvedimento passerebbe in Consiglio anche con l’astensione di Forza Italia, mentre in Commissione la situazione potrebbe essere più complicata. Naturalmente rimane tutto da verificare e non è comunque escluso un “soccorso azzurro” che faccia comunque passare il provvedimento, in entrambi i passaggi previsti per oggi.

Intanto scintille in Commissione, per il tentativo della maggioranza di chiudere con la votazione (almeno sulla Saga) prima della pausa pranzo e quello che viene considerato “ostruzionismo” da parte dell’opposizione, che predente risposte puntuali sul primo punto in discussione. Soprattutto il M5S, che ha chiesto l’audizione dei vertici Saga e del presidente Marco Marsilio, e ribattezzato in “costruzionismo” l’accusa della maggioranza.

Alle 14,20 si è proceduto alle votazioni, con l’approvazione a maggioranza del provvedimento sulla Saga. Commissione aggiornata alle 15, per l’odg sul referendum, alla stessa ora del Consiglio, che a questo punto slitterà ancora. “Non siamo contro l’aeroporto – hanno spiegato dall’opposizione – ma non sono giunte le risposte necessarie”. Il M5S non ha partecipato al voto, contrario il centrosinistra, con l’eccezione di Biasoli.

In aggiornamento