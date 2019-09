L’Aquila – Martedì tempo generalmente asciutto nella giornata; qualche nube sia nella mattinata sia poi nel pomeriggio. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +8°C e +20°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi sia sulla costa che sulle aree interne; qualche nube sparsa anche nelle ore serali, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

In Italia condizioni di tempo generalmente stabile sulle regioni settentrionali ma con addensamenti a tratti anche compatti alternati a locali spazi di sereno specie in serata. Possibili isolati acquazzoni al mattino sulla Romagna e al pomeriggio sulle Alpi occidentali. Tempo asciutto al Centro Italia sia sul versante tirrenico che su quello adriatico fin dal mattino. Nuvolosità in transito con addensamenti anche consistenti specie nelle prime ore del giorno, maggiori schiarite invece al pomeriggio e nelle ore serali. Isolate precipitazioni nelle ore diurne al Sud, prima sulla Puglia e sulla zona dello Stretto, poi sul Salento. Tempo asciutto sulle altre regioni ma con cieli irregolarmente nuvolosi per tutto l’arco della giornata, ampie schiarite solo sulla Sardegna.

Temperature in generale diminuzione salvo un aumento delle massime al Nord.

(Centro Meteo Italiano)