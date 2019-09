Free Time, la Coppa ti fa bello: 4-1 all’Askl Ascoli

La prima giornata del girone 4, gruppo 3 di Serie B della Coppa Italia Calcio a Cinque si conclude con un successo del Free Time L’Aquila, che si impone sulla Futsal Askl Ascoli con un risultato di 4-1.

Il match tra Free Time e Askl Ascoli è andato in scena sabato 21 settembre, presso i campi dell’Area Sport di Monticchio, nel capoluogo abruzzese.

Una vittoria convincente per i ragazzi allenati da Mario Patriarca, nonostante le assenze degli infortunati William Bravoco, Giuseppe Cavalli e Fabio Caggiano, e degli squalificati Marco D’Onofrio e Pietro Di Vincenzo.

Partita che inizia con una fase equilibrata, con le due squadre che si affrontano a centrocampo senza mai arrivare ad essere pericolose sotto porta.

Dopo la fase iniziale di studio è il Free Time a prendere il sopravvento ed avere diverse occasioni per passare in vantaggio, ma i biancorossi peccano di precisione sotto porta esaltando le doti del portiere ospite Enzo Junior Marinelli.

Come spesso succede nel miglior momento dei padroni di casa passano in vantaggio gli ospiti con un gol di Irineu Zanatta, allenatore e giocatore degli Ascolani. Rabbiosa la reazione degli aquilani che prendono di assedio la porta avversaria e pareggiano poco dopo con Fabiano Compagnoni.

La ripresa parte con il Free Time a fare gioco e creare occasioni, ma con scarsa precisione sotto porta, e anche in questa fase di gioco, nel momento migliore, ha rischiato di prendere gol e solo un miracoloso intervento di Fabrizio Giannandrea ha impedito all’Askl di tornare in vantaggio. Scampata la paura i ragazzi di mister Patriarca sono ripartiti a testa bassa ed hanno trovato due gol in rapida successione di Stefano Fantauzzi e Adriano Mendes.

Nel tentativo di provare a recuperare il risultato gli Ascolani hanno inserito il portiere di movimento rendendosi pericolosi in diverse occasioni ma, come spesso succede, prendendo molti rischi. Su un errore di passaggio, Mendes ha recupera un pallone invitante e segna da centrocampo chiudendo di fatto la partita.

Da segnalare l’esordio, negli ultimi 10 minuti del secondo portiere Fausto Rosa, classe 2002, promessa del Calcio a Cinque aquilano.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, sabato prossimo, 28 settembre, si affronteranno Futsal Ascoli e Real Dem Montesilvano, mentre per l’ultima partita tra Real Dem e Free Time bisognerà aspettare il 21 dicembre.

FREE TIME-FUTSAL ASKL Ascoli 4-1 (PT 1-1)

FREE TIME: Giannantonio, Litterio, Giannandrea, Martinelli, Mandolini, Cavalli, Mendes, Fantauzzi, Compagnoni, Correia, Rosa. ALLENATORE: Patriarca.

FUTSAL ASKL: Casati, Fanà, Magalhaes, D’Alonzo, Basso, Yamada, Zaffiri, Cicconetti, Cafarelli, Schurtz, De Simone, Vadini. ALLENATORE: Morgione.

ARBITRI: Valeriani (Albano Laziale), Adriani (Viterbo). CRONOMETRISTA: Moscone (L’Aquila)

MARCATORI: 14’39” Zanatta (ASKL), 16’28” Compagnoni (FT), 28’47” Fantauzzi (FT), 29’53” Mendes (FT), 36’41” Mendes (FT)

AMMONITI: Giannandrea (FT), Compagnoni (FT), Rosa (FT)