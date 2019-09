De Amicis, caos e parcheggi selvaggi

La scuola De Amicis all’Aquila ogni mattina vive un quotidiano fatto di parcheggi caotici e traffico congestionato.

La De Amicis è una scuola materna e primaria e si trova a via della Polveriera nella zona est del capoluogo.

Il problema del parcheggio davanti la scuola De Amicis è di vecchia memoria, la segnalazione oggi arriva al n da una mamma, ma sono anni che si discute della necessità di migliorare il servizio.

La De Amicis come la quasi totalità delle scuole aquilane si trova in un Musp, è molto frequentata e ogni mattina tra autobus, scuola bus e macchine, si crea tanta confusione.

“Ogni mattia per portare i nostri figli a scuola rimaniamo imbottigliati sia all’andata che al ritorno – spiega la mamma nella segnalazione – dai Vigili del Fuoco non si passa e anche a salire da Via Cencioni”.

“Parecchi genitori inoltre vanno di corsa, lasciano i figli e devo scappare a lavoro, ma tra chi ha parcheggiato male e la concreta mancanza di posti sufficienti ci vuole sempre molto tempo”.